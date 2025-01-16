حاكم النيل الأزرق يصدر حزمة من القرارات بإعفاء عدد من الوزراء في حكومته

اصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق حزمة من القرارات قضت . باعفاء عدد من الوزراء فى حكومته الى جانب اعفاء محافظين.

وشمل القرار اعفاء المهندس عبدالله عيسى زايد من منصب وزير الزراعة والغابات وعبدالعاطى محمد الفكي من منصب وزير الثروة الحيوانية والسمكية وعمرو الفكي الشيمي من منصب رئس المجلس الاعلى للثقافة والاعلام واعفاء يوسف الهادي يوسف من منصب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة واعفاء عبدالغني دقيس خليفة من منصب محافظ شئون الرئاسة ومنتصر أحمد الربيع من منصب محافظ محافظة الكرمك.