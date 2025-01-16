تضم “مزمل عوض فقيري” .. النيابة تصدر اعلان بالنشر في مواجهة 15متهما هاربا

أصدرت لجنة التحري والتحقيق باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني إعلانا بالنشر لعدد (15) متهما هاربا.

بموجب المادة (78 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وبناءا على الدعوى الجنائية رقم (10/5010) للعام / 2023م المادة/192/191/190/189/188/187/186/182/175/163/157/63/57/51/50/21 من