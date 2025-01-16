جرائم وحوادث
تضم “مزمل عوض فقيري” .. النيابة تصدر اعلان بالنشر في مواجهة 15متهما هاربا
أصدرت لجنة التحري والتحقيق باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني إعلانا بالنشر لعدد (15) متهما هاربا.
بموجب المادة (78 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وبناءا على الدعوى الجنائية رقم (10/5010) للعام / 2023م المادة/192/191/190/189/188/187/186/182/175/163/157/63/57/51/50/21 من
القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد 7/6/5 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م .
وطالبت النيابة المتهمين بتسليم انفسهم الى اقرب مركز شرطة
في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ نشر هذا الإعلان .
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وفيما يلى اسماء المتهين الهاربين فى البلاغ (10/5010)
١- عبد اللطيف عبد الله الامين الحسن
٢-نایل بابكر المك ناصر
٣-حسن محمد عبد الله الترابي
٤-مزمل عوض فقيري محمد
٥-ابوبكر محمد احمد محمد
٦-احمد البدوي مجاهد احمد
٧-سليمان الباعش صافي النور عبد الله
٨-احمد حركة موسي النضيف
٩-أمير عبد الرحمن عبد الكريم عمران
١٠-ابراهيم موسي الحر مامن
١١-عيسي برمة جودة بريمة
١٢-خالد محمد جبريل مسبل
١٣-هارون ادریس يوسف عبد الله
١٤-ابراهيم ادريس يوسف عبد الله
١٥-اکرم محمد سعيد السراج
سونا