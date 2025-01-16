السديس توفير فرص عمل للرجال والنساء في الحرمين

أعلن رئيس الشؤون الدِّينيَّة بالمسجد الحرام والمسجد النبويِّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن إنشاء وكالة جديدة للدَّعوة الإسلاميَّة بالحرمين الشَّريفين، تساهم في نشر وسطيَّة واعتدال الإسلام، والتسامح بين الناس من خلال قاصدي وزوَّار الحرمين الشَّريفين.جاء ذلك خلال تدشينه الهيكل التنظيمي لرئاسة الشؤون الدِّينيَّة، قائلًا:

إنَّ التنظيم الجديد رُوعي فيه إتقان العمل، وجودة الأداء، والشفافية في جميع الإجراءات، وتمكين المرأة لتكون عضوًا فعَّالًا ومميَّزًا في خدمة قاصدي وحجَّاج بيت الله الحرام، ومسجد رسوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-.وقال السديس: إنَّ منسوبي الرئاسة أصبحوا يمتلكون من الخبرات ما يجعلهم مميَّزين في التعامل مع قاصدي وزوَّار الحرمين الشَّريفين.وبيَّن أنّ الهيكلة الجديدة وضعت مبدأ المحاسبة في حق المقصرين في أداء الخدمات من أساسيات تنفيذ العمل، وقال إنَّ المرحلة المقبلة ستشهد التطبيق الميداني على أرض الواقع لجميع الأعمال.

وقال السديس: إنَّ المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من الإنجازات في ظل وجود التحدِّيات التى ستصبح سهلة أمام همَّة وإرادة منسوبي الشؤون الدِّينيَّة.

جريدة المدينة