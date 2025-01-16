«الفارس الأوَّل» يتصدَّر شباك التذاكر الروسي

تصدر فيلم “فينيست، الفارس الأول”، من إخراج دميتري دياتشينكو، قائمة شباك التذاكر الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققًا إيرادات بلغت 302.5 مليون روبل في الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، بحسب ما أفادت وكالة “تاس” الروسية. يروي الفيلم مغامرات الفارس “فينيست ياسني سوكول” الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر لإثبات قوته وشجاعته، وشارك في بطولته كيريل زايتسيف، ويوليا بيريسيلد، وإلينا ياكوفليفا.

جاء في المركز الثاني فيلم “ساحر مدينة الزمرد: طريق الطوب الأصفر” بإيرادات وصلت إلى 299 مليون روبل. تدور أحداث الفيلم حول الفتاة “إيلي” التي تنطلق مع أصدقائها في رحلة إلى مدينة الزمرد للقاء الساحر وتحقيق أمنياتها.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الكوميديا “أشجار عيد الميلاد – 11″، حيث حققت 83.2 مليون روبل. يستمر الفيلم في تقليده المميز بسرد قصص متشابكة لأشخاص تتداخل مصائرهم خلال فترة ما قبل الأعياد.

جريدة المدينة