«طالبين القرب».. في أبوظبي!

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة العرض الكوميدي الكويتي “طالبين القرب”، الذي سيقدمه نخبة من النجوم يومي 14 و15 فبراير المقبل على مسرح قاعة فندق قصر الإمارات.

تتناول المسرحية قصة شاب وشابة يحلمان بالزواج، لكنهما يواجهان عقبات أسرية تعرقل ارتباطهما. ومع حضور المأذون لإتمام الزواج، يتذكران قصص حب خالدة لم يُكتب لها النجاح بسبب التحديات الاجتماعية، مثل قصة “عنتر وعبلة” و”روميو وجولييت”. ينطلق المأذون معهما في رحلة عبر الزمن لاستعراض تلك القصص التي تجمع بين التحديات والعواطف، مسلطًا الضوء على معاناة العشاق في مختلف العصور.

المسرحية من بطولة مجموعة متميزة من الفنانين، منهم: حسن البلام، داود حسين، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، غادة الزدجالي، نوف السلطان، علي الحسيني، وخالد السجاري. كتب النص أحمد العوضي ومريم نصير، ويُخرج العمل عبدالله البدر.

الأنباء الكويتية