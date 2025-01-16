خطاب الوداع.. بايدن يستعرض إنجازاته ويحذر من تهديدات المستقبل

حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من خطورة تركز السلطة في الولايات المتحدة بأيدي “حفنة من الأشخاص فاحشي الثراء”.

وفي خطاب وداعي ألقاه مساء الأربعاء في البيت الأبيض قبل تسليمه السلطة إلى سلفه الجمهوري دونالد ترامب في العشرين من هذا الشهر، استعرض بايدن أبرز إنجازات إدارته على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات مثل الاقتصاد، والرعاية الصحية، والشؤون الخارجية.

ودعا بايدن إلى تعديل الدستور الأميركي لمنع أي رئيس من الحصول على حصانة عن الجرائم التي قد يرتكبها أثناء وجوده في المنصب.

واعتبر أنّ “الأميركيين غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة” التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرا من خطورة أن يؤدي هذا الوضع إلى “إساءة استخدام السلطة”.

الرئيس بايدن حذر أيضا من خطورة “قوى كبيرة” تهدّد الإنجازات التي تحقّقت حتى الآن على صعيد مكافحة التغيّر المناخي، وأوضح أن خطة وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل والتي أُعلن عنها الأربعاء، “تم تطويرها والتفاوض حولها من قبل فريقه وستنفذ من قبل الإدارة الأميركية المقبلة”.

وأشار بايدن إلى أن الديمقراطية الأميركية تتعرض لاختبارات مستمرة، مؤكدا أن نظام فصل السلطات هو ما حافظ على الديمقراطية لأكثر من 250 عاما.

واستعرض أبرز إنجازات إدارته، مثل توفير 17 مليون وظيفة جديدة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ أي إدارة أميركية، حسب تعبيره، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية، وتوفير الرعاية الصحية، وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية.

كما شدد بايدن على أهمية القوانين التي تم إقرارها لحماية المواطنين من العنف وتقليل الجريمة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ستثمر في المستقبل وتستفيد منها الأجيال القادمة.

وفي ما يتعلق بالتحديات المستقبلية، حذر الرئيس من تركيز السلطة في يد فئة محدودة من الأثرياء، و”هو ما قد يهدد الديمقراطية وحقوق الأميركيين”.

وطالب بضرورة وجود قوانين ضريبية عادلة تضمن دفع الأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب، بما يحقق مبدأ المساواة.

وتناول قضية التغير المناخي، مشيرًا إلى القوانين التي أقرها لمكافحة هذا التحدي وتوفير فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدا أن حماية البيئة ودفع عجلة الاقتصاد يمكن أن يتم معًا دون تعارض.

في سياق آخر، شدد بايدن على أهمية التعامل مع التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن غياب الضوابط قد يهدد خصوصية الأفراد ويؤثر على حياة الأميركيين. وأكد على ضرورة أن تقود الولايات المتحدة في هذا المجال وتكون رائدة فيه، بدلًا من ترك ذلك للخصوم.

وفي خطابه، أكد بايدن على أهمية تعديل الدستور الأميركي لضمان محاسبة الرئيس وعدم تركه في موقف لا يخضع للمساءلة، داعيًا إلى وضع قوانين لضمان الشفافية في الخدمة السياسية وتقليص فتراتها لضمان أن تكون الفرص متساوية للجميع.

وأعرب الرئيس عن تفاؤله بمستقبل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الوحدة والمشاركة الفاعلة في الديمقراطية ستضمن بناء أمة قوية ومتقدمة في المستقبل.

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