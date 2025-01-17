وزير الخارجية العراقي: السلاح خارج الدولة أمر غير مقبول ونريد علاقات جيدة مع ترامب

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الخميس، إن الحكومة العراقية تعمل على إقناع الفصائل المسلحة التي خاضت معارك ضد القوات الأمريكية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.

وفي تصريحات صحفية، أضاف حسين أن “الحكومة العراقية تجري محادثات للسيطرة على هذه الجماعات، مع المحافظة على توازن حساس في علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران”.

وأشار إلى أنه “قبل عامين أو ثلاثة، كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في المجتمع العراقي، ولكن اليوم لم يعد مقبولًا أن تعمل الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة”.

وأضاف وزير الخارجية العراقي: “بدأ العديد من الزعماء السياسيين والأحزاب السياسية في طرح هذه القضية، وأتمنى أن نتمكن من إقناع قادة هذه الجماعات بتسليم أسلحتهم والانضمام إلى القوات المسلحة تحت إشراف الحكومة”.

وفي رده على سؤال حول السياسة المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تجاه العراق وإيران، قال حسين: “نأمل في استمرار العلاقة الجيدة مع واشنطن، ومن المبكر الآن الحديث عن السياسة التي سيتبعها ترامب تجاه بغداد أو طهران”.

وعن الوضع الحالي في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن “العراق لن يطمئن بشأن سوريا إلا عندما يرى عملية سياسية شاملة”.

وكالة سبوتنيك