محمد بن زايد والسيسي: العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة لمصلحة شعوبها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

كما استعرض سموه والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ورحبا في هذا السياق بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع ومواصلة المساعي الحثيثة لتنفيذ «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم والشامل في المنطقة، فيما أشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجانب دور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.كما رحب الجانبان، خلال اللقاء، بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، متطلعين إلى أن يسهم ذلك في استعادة الاستقرار في لبنان الشقيق.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري حرصهما على وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري الشقيق. وشدد الجانبان على ضرورة العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة لمصلحة شعوبها.

صحيفة الخليج