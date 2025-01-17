مهيرة عبد العزيز في حفل طلاقها.. فستان أبيض ومكياج فراشة – صور

بعد إعلان طلاقها المفاجئ، نظمت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز احتفالًا مع أصدقائها بمناسبة انفصالها عن والد ابنتها، السيد خالد عز الدين، بعد سنوات من الزواج، وذلك في أجواء فاخرة.

وقد أثارت الإعلامية الإماراتية الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الحفل الكبير الذي أقامته في قصر فاخر، حيث اختارت اللون الأبيض ليكون السمة الرئيسية للاحتفال، وحضر الحفل عدد من أصدقائها الذين تألقوا بإطلالات مبهرة، مما أضفى على الأجواء مزيجًا من الفخامة والعفوية.

أما مهيرة، فقد اختارت إطلالة مميزة باللون الأبيض، حيث ارتدت فستانًا ضيقًا بتصميم يبرز رشاقتها، وحملت باقة من الزهور البيضاء. كما لفتت الأنظار بمكياج قوي بالألوان البارزة وإكسسوار على شكل فراشة بيضاء أضاف لمسة خاصة لرموشها.

في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، ظهر أصدقاؤها وهم يتجمعون حول مائدة مزينة بالورود البيضاء، بينما كانت مهيرة تقف متأثرة وتعلن بحزن عن نهاية قصتها الخيالية، مؤكدة أنها أصبحت رسمياً مطلقة.

وشمل الحفل الفخم فقرات ترفيهية، منها عرض لأحد المتخصّصين بألعاب الخِفّة، والذي طبّق إحدى الألعاب على مهيرة، والتي حطّمت مع ضيوفها حقائب سفر، وأطلقوا الزغاريد وألقوا الزهور عليها وكانت الأجواء غريبة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وانقسمت التعليقات بين من اعتبر خطوتها هذه غريبة وخاطئة، خاصة بالنسبة الى ابنتها الوحيدة، في حين دافع عنها البعض الآخر مؤكدين أنها حرية شخصية.

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