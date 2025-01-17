جيسوس: الخانة الإضافية في قائمة الهلال ليست لمحمد صلاح

المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، علّق على الأنباء التي تداولت حول اهتمام النادي بضم نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد فوز فريقه الكبير على الفتح بنتيجة 9-0، ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين، قال جيسوس: “لدينا خانة إضافية في القائمة المخصصة للاعبين المواليد (تحت 21 عامًا). حاليًا نبحث عن لاعب مواليد يشغل مركز الجناح، وهذا هو تركيزنا في الوقت الراهن”.

وأوضح جيسوس أن التعاقد مع نجوم عالميين قد يكون مطروحًا في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم، وليس الآن.

وحول التقارير التي تشير إلى وجود عرض أمريكي لنيمار من نادي شيكاغو، صرّح جيسوس: “لا يمكنني التعليق على أمور لا أعرف تفاصيلها. نيمار مسجل في قائمة الفريق، وعندما بنيت خطتي في البداية، اعتمدت على ميتروفيتش في الهجوم ومن خلفه نيمار، لكن الإصابة التي تعرض لها نيمار عطلت هذه الخطة”.

وأضاف: “أنا سعيد بالقائمة الحالية، لكن في كرة القدم كل شيء قابل للتغيير، خاصة إذا قرر أحد اللاعبين المحليين الرحيل. لقد أتممنا تعاقداتنا مع اللاعبين السعوديين ولا نرى حاجة كبيرة لتغييرات جوهرية في الوقت الحالي”.

واختتم حديثه قائلاً: “نيمار أصيب خلال مرحلة بناء الفريق وغاب لفترة طويلة. وبعد عودته، لم يتمكن من استعادة إيقاع الفريق. عقده مع الهلال مستمر، ومستقبله قرار يعود له شخصيًا”.

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