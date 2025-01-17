بايرن ميونخ ينافس كبار أوروبا على خليفة كيميتش

يستعد بايرن ميونخ لاحتمال رحيل نجمه جوشوا كيميتش، الذي لم يحسم موقفه بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. ورغم جهود النادي لإقناعه بالبقاء في ملعب أليانز أرينا، لا تزال الشكوك تحيط بمستقبله.

ووفقًا لتقرير نشرته “سكاي ألمانيا”، بدأ النادي البافاري وضع خطط بديلة، حيث يراقب مارتن زوبيمندي، لاعب وسط ريال سوسيداد، كخيار محتمل لتعويض كيميتش. ويمتد عقد زوبيمندي، البالغ من العمر 25 عامًا، مع النادي الإسباني حتى عام 2027، لكنه يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو يمكن تفعيله في الصيف المقبل.

ومع ذلك، قد يواجه بايرن منافسة شرسة على ضم اللاعب، خاصة مع اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، وآرسنال، الذي يُعد أبرز المنافسين في السباق للحصول على خدماته.

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