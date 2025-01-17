بنزيما يسجل .. اتحاد جدة يطارد الهلال باكتساح الرائد

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا كبيرًا على ضيفه الرائد بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الاتحاد كل من كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين، عبد الرحمن العبود، وحسام عوار، بينما أحرز هدف الرائد الوحيد اللاعب نايف هزازي.

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة، متساويًا مع الهلال المتصدر بفارق الأهداف، حيث اكتسح الهلال الفتح بنتيجة كبيرة (9-0) في نفس الجولة.

وعاد “العميد” إلى سكة الانتصارات بعد تعثره في الجولة السابقة أمام الفيحاء بالتعادل (1-1)، ليواصل مطاردة الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن.

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