هل اشترط رونالدو ضم كاسيميرو لتجديد عقده؟

تسعى إدارة نادي النصر السعودي لتجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، خلال الفترة الحالية. وكان رونالدو، الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي لعام 2023، قد دخل الفترة الحرة في عقده، حيث من المقرر أن ينتهي الصيف المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن كريستيانو قدّم طلبات تتعلق بتمديد عقده، منها تعزيز الفريق بلاعبين جدد، من بينهم زميله السابق كاسيميرو. ومع ذلك، كشف مصدر في نادي النصر لموقع “كووورة” مساء الخميس، مستجدات مفاوضات تجديد عقد اللاعب.

وقال المصدر: “بدأت المفاوضات مع كريستيانو لتجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. ومع ذلك، المحادثات تسير بإيجابية”.

وأضاف المصدر: “رونالدو أبدى رغبته في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، لكنه لم يحدد أسماء بعينها، وما يُشاع عن طلبه التعاقد مع كاسيميرو غير صحيح”.

كووورة