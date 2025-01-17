وزارة الخارجية بشأن أحداث جوبا: هذه الأحداث رافقتها حملات تحريض واسعة على المواطنين السودانيين

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان بشأن أحداث جوبا إننا نتابع بقلق بالغ تصاعد الأوضاع في جوبا عاصمة جنوب السودان وغيرها من المدن جراء الاعتداء الذي استهدف أشخاص وممتلكات المواطنين السودانيين ومتاجرهم.

– هذه الأحداث رافقتها حملات تحريض واسعة على المواطنين السودانيين

– نثمن الحكمة التي تبدت في خطاب الرئيس سلفاكير ميارديت بشأن الأحداث المؤسفة في العاصمة جوبا ودعوته للتهدئة وعدم اللجوء للعنف

– نشيد بالدور المهم والبناء الذي لعبته الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية بجنوب السودان لضبط الأمن ومنع التفلتات وحماية ممتلكات المواطنين

– ندعو جميع القيادات السياسية والمجتمعية والإعلامية والدينية بجنوب السودان القيام بما تمليه عليهم روابط الجوار والقربى والثقافة المشتركة ببذل الجهود لإعادة الأوضاع لمسارها الطبيعي.

– ما يجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين من تعايش ومحبة متأصلة في النفوس تدفعنا جميعا لتفويت الفرصة على الذين يريدون بذر الشقاق والاحتراب والخصومة بين الشعبين