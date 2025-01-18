إيفانكا ترامب: عالم السياسة «مظلم وسلبي»

وصفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عالم السياسة بأنه “مظلم وسلبي”، مشيرة إلى أن هذا هو السبب وراء قرارها عدم العودة للعمل في البيت الأبيض بعد فوز والدها بولاية رئاسية ثانية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج “هو وهي”، الذي يقدمه الزوجان مايكل ولورين بوستيك عبر “بودكاست” يناقش أسلوب الحياة اليومية للأزواج. وقالت إيفانكا: “أحب التخطيط والتأثير، لكنني أكره السياسة. للأسف، لا يمكن فصل هذين المجالين. هناك ظلام في عالم السياسة لا أرغب في إدخاله إلى عالمي أو حتى تجربته”.

وأضافت: “السياسة مليئة بالسلبية، ويستمتع البعض بالصراع والجدال، لكن هذا ليس أسلوبي، وأفضّل الابتعاد عن هذا العالم”.

وعن تجربتها في السياسة، شبّهت إيفانكا العمل في هذا المجال بأنه يشبه الدخول إلى “ميدان مختلف” عن عالم الأعمال الذي كانت تعرفه، لافتة إلى أن السلوكيات والتحديات في السياسة كانت مغايرة تماماً. ومع ذلك، أكدت أنها فخورة بتمسكها بقيمها ومبادئها خلال تلك الفترة.

كما أعربت عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لرؤية تأثير عملها المباشر على المواطنين، مثل جهودها في الدفاع عن الإعفاء الضريبي للأطفال وإجازة الأسرة المدفوعة الأجر، وهي سياسات تم اعتمادها للموظفين الفيدراليين في عام 2019.

وبعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض إثر خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2020، قالت إيفانكا إنها أعادت التركيز على أهدافها لكي «تكون أفضل أم قدر المستطاع بالنسبة لأطفالها»، بعد شعورها أنها افتقدت قضاء كثير من الوقت مع عائلتها الصغيرة.

وقالت: «فعلت كل ما بوسعي، وأعتقد أنني كنت هناك مع عائلتي من أجل كل اللحظات المهمة حقاً، لكن أنتم تعرفون أنكم لا تريدون تفويت اللحظات العادية أيضاً».

وأضافت: «يكمن السبب الرئيس الذي منعني من العودة إلى العمل في السياسة الآن، في التكاليف والثمن الكبير.. لا أريد دفعه مرة أخرى، ولست مستعدة لذلك لأجل جعل أطفالي يتحملون وقت غيابي».

صحيفة الإمارات اليوم