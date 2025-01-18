في زيارة غير معلنة إلى سوريا.. مدعي عام «الجنائية الدولية» يلتقي الشرع

قام كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بزيارة غير معلنة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وفقًا لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وذكر مكتب خان أن زيارته جاءت بناءً على دعوة من الحكومة الانتقالية في سوريا، بهدف تقديم الدعم لضمان المساءلة عن الجرائم المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع في البلاد.

وخلال الزيارة، اجتمع خان مع الشرع ووزير الخارجية السوري لبحث سبل تحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك لصالح ضحايا النزاع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وتسبب في نزوح حوالي 6 ملايين آخرين.

المصري اليوم