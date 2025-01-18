كفاراتسخيليا يرث مبابي في باريس

أكدت تقارير صحفية، أن الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، أنهى الفحوصات الطبية في باريس سان جيرمان، استعدادا لانتقاله من صفوف نابولي.

ووفقا لصحيفة “لو باريزيان”، فقد اجتاز كفاراتسخيليا، الفحوصات الطبية التي خضع لها في العاصمة الفرنسية.وتابعت “سيرتدي النجم الجورجي، القميص رقم 7 خلال فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، وهو القميص الذي ارتداه نجم الفريق السابق كيليان مبابي”.

وتشير التقارير، إلى توصل النادي الباريسي إلى اتفاق مع نابولي، على دفع 70 مليون يورو، على 3 دفعات، لضم كفاراتسخيليا، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المقرر أن يوقع كفاراتسخيليا، عقدا لمدة 4 أو 5 أعوام، يحصل بموجبه على راتب سنوي يقدر بنحو 9 ملايين يورو، أي ما يعادل 5 أضعاف راتبه السابق البالغ 1.8 مليون يورو في نابولي.

وكان كفاراتسخيليا قد غادر مدينة نابولي في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وودع الجماهير وبعض أشهر معالم المدينة، قبل أن يصل إلى باريس، أمس الخميس.

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