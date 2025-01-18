تجمع قوى تحرير السودان يؤكد إدانته ورفضه للقرار الأمريكي بحق رئيس مجلس السيادة ورمز السيادة الوطنية

أكد تجمع قوى تحريرالسودان رفضه القاطع للقرار الأمريكي الجائر في حق رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ورمز السيادة الوطنية.

وأدان التجمع في بيان أصدره الجمعة حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ادان الموقف الأمريكي المتعاطف والداعم لمليشيا الدعم السريع في حربها وانتهاكاتها ضد الشعب السوداني.

وذكر البيان أنه في الوقت الذي تولى فيه السيد رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية والقوات المسلحة والمشتركة مسؤولية الدفاع عن الدولة وعن الشعب السوداني في حسم هذه المليشيا المتمردة والمعتدية على الشعب في هذه الظروف كان يُتوقع من المجتمع الدولي وخاصة أمريكا أن تقف بجانب الشعب السوداني باتخاذ المزيد من العقوبات والإجراءات ضد المليشيا المعتدية والدول والجماعات التى تقف خلفها وتدعمها ولكنه تفاجأ بالقرارات في محاولة للتأثير على التقدم العسكري للقوات المسلحة وانتصاراتها على مليشيا الدعم السريع الإرهابية وكذلك محاولة للتأثير على الانفتاح الدبلوماسي للحكومة السودانية في المحيط الإقليمي والدولي.

وطالب البيان من الشعب السوداني الخروج في مظاهرات احتجاجية داخل وخارج السودان تعبيراً عن رفض واستنكار هذا القرار المجحف وتأكيد الوقوف مع الحكومة ودعم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

كما طالب القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بان تقابل هذا القرار بالمزيد من التماسك والوحدة خلف الوطن وحكومته و رمز سيادته، وترحم البيان على الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للجرحى.