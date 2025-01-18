الصناعات الدفاعية: قرار الخزانة الامريكية ضد رمز السيادة استهداف صريح لكسر إرادة الشعب السوداني

اعتبرت منظومة الصناعات الدفاعية في بيان لها الجمعة، القرار الجائر الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، استهدافًا صريحًا للسيادة الوطنية ومحاولة فاشلة لإضعاف إرادة الشعب السوداني وكسر صموده في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفيما يلي بيان المنظومة:

منظومة الصناعات الدفاعية

بيان رفض واستنكار العقوبات الأمريكية

في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان، تُعرب منظومة الصناعات الدفاعية، قيادةً ومنسوبين، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للقرار الجائر الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. هذا القرار يشكل استهدافًا صريحًا للسيادة الوطنية ومحاولة فاشلة لإضعاف إرادة الشعب السوداني وكسر صموده في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

إن هذا القرار ليس إلا امتدادًا لسلسلة من العقوبات الظالمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية في أوقات سابقة على منظومة الصناعات الدفاعية ومديرها العام الفريق أول ميرغني إدريس. هذه الخطوات تعكس تعنتًا ممنهجًا وازدواجية في المعايير تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة وإضعاف قدراتها في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وأمن مواطنيه.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يخوض فيه السودان معركة وجودية ضد مليشيات الدعم السريع المتمردة، التي ارتكبت أبشع الجرائم في حق المدنيين العزل، من قتل وتشريد ونهب، مدعومةً من أطراف خارجية تسعى لتفكيك السودان وضرب وحدته الوطنية. إن تزامن العقوبات مع هذه اللحظات التي يسطر فيها الجيش السوداني والشعب ملاحم الصمود والفداء يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الهدف الحقيقي هو عرقلة مسيرة السودان نحو التحرر من أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية.

تُثمن المنظومة دور القوات المسلحة والقوات النظامية والشعب السوداني في التصدي لمخططات التآمر، وتجدد التزامها الكامل بدعم هذه الجهود عبر تعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي والإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني رغم الحصار المفروض. إن منظومة الصناعات الدفاعية لم تكن يومًا مجرد مؤسسة إنتاجية، بل هي شريان حيوي يعمل على حماية الوطن والمساهمة في بناء مستقبله.

وفي هذا الإطار، تدعو المنظومة الشعب السوداني بكافة مكوناته إلى توحيد الصفوف وتعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة. كما توجه رسالة للمجتمع الدولي بأن مثل هذه العقوبات لن تنال من عزيمة السودان وشعبه في التمسك بحقه المشروع في تقرير مصيره وصون كرامته وسيادته.