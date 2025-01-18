ترامب يتحدى الطقس ويعد بحفل تنصيب جماهيري في «كابيتال وان الرياضية»

كيف تحضر يوم التنصيب 2025 في «كابيتال وان أرينا» هو العنوان والحدث والهاجس الأكبر للشعب الأمريكي وجماهير الحزب الجمهوري بعد غدٍ الأثنين بعد التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقب تاكيدات الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية بإن حالة الطقس في واشنطن ستكون هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة يوم التنصيب.

ترامب الجماهيري

ووفقاً لتشاد بيرغرام كبير مراسلي الكونجرس في قناة فوكس نيوز. فإن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جدد تاكيداته بعدم حرمان الشعب الأمريكي من متابعة حفل التنصيب على الهواء لطلق كما جرت العادة مؤكداً أن ساحة كابيتال وان الرياضية ستكون بديلاً لـ« كابيتال وان أرينا» بسبب الطقس وبذا يؤكد ترامب أنه يتحدى الطقس ولن يحرم الشعب الأمريكي من اللقاء الجماهيري المرتقب.

ساحة كابيتال وان الرياضية بديلاً لـ« كابيتال وان أرينا»

ووفقًا لترامب، ستكون كابيتال وان أرينا مفتوحة يوم الأثنين لمشاهدة خطاب تنصيبه مباشرةً. وقد لجأ إلى منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» لمشاركة الخبر.

وكتب ترامب أمس الجمعة في منشور على منصته تروث سوشيال “رياح قطبية تضرب البلاد، لا أريد أن أرى الناس يتأذون أو يتعرضون للإصابة بأي شكل”، مضيفا “لذا، أمرت بأن يلقى خطاب التنصيب وكذلك أداء الصلوات وباقي الخطابات في القاعة المستديرة لمبنى الكابيتول”.

ساحة كابيتال وان الرياضية

وكانت المرة الأخيرة التي أجريت فيها مراسم التنصيب داخل مقر الكونغرس تعود للعام 1985 حين أدى الرئيس المنتخب رونالد ريغان اليمين الدستورية لولايته الثانية داخل مبنى الكابيتول بسبب الصقيع حينها أيضًا. وتفيد الأرصاد الجوية بأن الأجواء في واشنطن ستكون جليدية، مع رياح قوية.

وفي منشوره قال ترمب إن “شخصيات بارزة عدة وضيوفًا” سيحضرون المراسم داخل مبنى الكابيتول، إضافة الى صلوات وخطاب التنصيب وأداء النشيد الوطني.

وكانت شبكة سي.إن.إن أوردت ذلك النبأ في وقت سابق نقلا عن مصادر، مضيفة أن من المتوقع أن يؤدي ترمب اليمين داخل القاعة المستديرة في الكونغرس.

وذكر أحد مراسليها أن موكب التنصيب قد يقام داخل ساحة كابيتال وان الرياضية في واشنطن.

البيان