أنشيلوتي مهدد بالإقالة في هذه الحالة.. والإدارة تحدد البديل

بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مهددا بالإقالة من قيادة الملكي قبل نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة “ريليفو” الإسبانية، يمر أنشيلوتي بفترة صعبة في ريال مدريد، حيث إنه لم يكن يتخيل أبدًا أن ملعب سانتياجو برنابيو سيستقبله بصافرات الاستهجان رغم فوزه بلقبين هذا الموسم (السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية)، وبعد تحقيقه لقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال قبل 6 أشهر.

وأشارت: “ما حدث مع أنشيلوتي، يوم الخميس الماضي ضد سيلتا فيجو بالكأس، وصفه المدرب نفسه بأنه (تحذير)، لا سيما أن الصافرات كانت شبه عامة”.

وأردفت: “جماهير ريال مدريد التي لا ترضى بسهولة، تعتبر أنشيلوتي أحد المسؤولين الرئيسيين عن الكارثة التي حدثت ضد برشلونة في جدة (2-5) بنهائي السوبر الإسباني، وعن عدم أداء الفريق بشكل جيد هذا الموسم ضد الفرق الكبرى”.

وأوضحت: “بعيدًا عن آراء الجماهير، يدرك كارلو أنشيلوتي تمامًا أن خسارة السوبر الإسباني وضعت اسمه تحت التهديد أمام الرئيس فلورنتينو بيريز”.

ويعلم أنشيلوتي جيدًا أنهم يحترمونه ويقدرونه في إدارة ريال مدريد بسبب ما حققه، إلا أنه لا يخفى عليه أن الإدارة العليا بدأت تفقد الثقة في إدارته، وأن الهزائم أمام ميلان أو في الكلاسيكو الأول (0-4) وضعته على حافة الهاوية.

وسبق أن وضع ريال مدريد، سانتياجو سولاري في حالة استعداد لتولي مهام الفريق في حال خسارة ريال مدريد أمام أوساسونا يوم 9 تشرين الثانى/نوفمبر الماضي، لكن الفريق فاز (4-0) في تلك المباراة.

وتعثر الفريق لاحقًا أمام ليفربول وأتلتيك بيلباو، وأصبحت زيارة جيرونا يوم 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي امتحانًا آخر، لكن نجح أنشيلوتي فيه بنتيجة (3-0) واحتوى الأزمة.

وقالت “ريليفو”: “لن يتخذ الرئيس والمدير العام (خوسيه أنخيل سانشيز) قرار إقالة أنشيلوتي إلا في حال وقوع كارثة في دوري الأبطال، والتي تعني الإقصاء في المراحل الأولى”.

وأضافت: “فرص ريال مدريد في التأهل مباشرة إلى دور الـ16 شبه مستحيلة، وإذا لم يخفق في إنهاء مرحلة المجموعات ضد سالزبورج وبريست، سيضطر لخوض دور الـ32 ليقاتل بعدها بين أفضل 16 فريقًا”.

واختتمت: “قد يلتقي ريال مدريد في دوري الأبطال مع بايرن ميونخ أو أتلتيكو، وإذا خسر من المرجح أن تتم إقالته، وسيكون سولاري هو الخيار الأول لتولي مهام الفريق حتى 30 حزيران/يونيو المقبل”.

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