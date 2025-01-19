ثنائية نونيز تنقذ ليفربول من فخ برينتفورد بالدوري الإنجليزي

تمكن فريق ليفربول من التغلب على مضيفه برينتفورد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب “جريفين بارك” ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

وسجل هدفي اللقاء لصالح ليفربول اللاعب داروين نونيز في الوقت بدل الضائع بالدقيقتين 90+1 و90+3.

بهذا الفوز، تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حيث حقق 15 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة، مع مباراة مؤجلة ضد إيفرتون. أما برينتفورد، فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر 10.

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