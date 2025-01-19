رياضية

ثنائية نونيز تنقذ ليفربول من فخ برينتفورد بالدوري الإنجليزي

2025/01/19
145

تمكن فريق ليفربول من التغلب على مضيفه برينتفورد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب “جريفين بارك” ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

وسجل هدفي اللقاء لصالح ليفربول اللاعب داروين نونيز في الوقت بدل الضائع بالدقيقتين 90+1 و90+3.

بهذا الفوز، تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حيث حقق 15 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة، مع مباراة مؤجلة ضد إيفرتون. أما برينتفورد، فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر 10.

كووورة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/19