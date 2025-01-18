رياضية

أورلاندو يصعق الأهلي المصري في عقر داره ويتصدر مجموعته في أبطال افريقيا

2025/01/18
الاهلي المصري

تعرض الأهلي المصري لهزيمة مؤلمة على ملعبه بإستاد القاهرة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

افتتح أورلاندو التسجيل عبر ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 53، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بهدف حسين الشحات في الدقيقة 69. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، سجل جلبرتو هدف الفوز للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 83.

المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب قرارات الحكم بابكر سار، الذي ألغى هدفًا للأهلي سجله رامي ربيعة، كما رفض احتساب عدة حالات طالب فيها الفريق المصري بضربات جزاء.

ورغم الهزيمة، تجمد رصيد الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر عند 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائي. في المقابل، عزز أورلاندو بيراتس موقعه في الصدارة برصيد 14 نقطة بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو.

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