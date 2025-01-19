مصر.. معدلات ونسب المواليد في طريقها للانخفاض

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة ورئيس المجلس القومي للسكان، أن معدلات المواليد في مصر تشهد اتجاهاً نحو الانخفاض.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أوضحت الألفي: “هناك تحسن كبير في الخصائص السكانية، ولدينا خطة واستراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين هذه الخصائص والحد من نسب المواليد كجزء من مواجهة التحديات السكانية”.

وأضافت: “لم يعد التركيز فقط على عدد المواليد، بل على تحسين صحة الأطفال، مما يساهم في تقليل الأعباء على الدولة بشكل كبير”.

صدى البلد