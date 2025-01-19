صدمة آيتن عامر بسبب مقطع فيديو لخناقة طالبات بمدرسة شهيرة

عبّرت الفنانة آيتن عامر عن استيائها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من خلال خاصية “الستوري”، تعليقًا على أزمة مشاجرة الطالبات في إحدى المدارس الشهيرة بمنطقة التجمع.

وقالت آيتن عامر: “انزعجت جدًا من الفيديو الذي يظهر مشاجرة بين الطالبات في المدرسة الشهيرة، وما أزعجني أكثر هو مشاهدة زميلاتهن الواقعة دون تدخل، بل اكتفوا بالتصوير، خاصة للفتاة التي كانت ملقاة على الأرض وقد أُصيبت بكسر في أنفها”.

وأضافت: “أشعر بصدمة حقيقية، وتخيلت أن أطفالي قد يكونون في مثل هذا الموقف. قلبي موجوع على الفتاة، وأتمنى أن تتمكن والدتها من استرداد حقها بالقانون. العالم أصبح غريبًا، وطباع الناس تغيرت بشكل غير مفهوم”.

صدى البلد