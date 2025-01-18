ربنا يصبر قلبك.. تامر حسني ينعى والد ياسمين عبد العزيز

نعى الفنان تامر حسني، والد الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا، السبت، حيث كتب منشوراَ عبر خاصية الاستوري إنستجرام.

وقال تامر حسني: “الله يرحمه ويحسن إليه ربنا يصبر قلبك يا ياسمين راح عند اللي أحن من الدنيا كلها عليه نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة”.

وكانت قد أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل، عن وفاة والدها محمد عبدالعزيز.

وكانت كتبت ياسمين عبر حسابها على إنستجرام: “توفي إلى رحمة الله أبويا.. البقاء لله”.

صدى البلد