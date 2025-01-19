أمريكا تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن

أعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت، تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، وذلك عقب اجتماع افتراضي للمانحين الدوليين عُقد يوم الخميس.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه.

وأوضحت الوزارة أنها نظمت اجتماعًا عبر الإنترنت مع شركاء وحلفاء لبحث الاحتياجات الأمنية الأساسية للبنان، بهدف تنفيذ كامل لبنود وقف الأعمال الحربية مع إسرائيل.

يُذكر أن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بوساطة فرنسية-أميركية، وذلك بعد مواجهات استمرت عامًا. وتعمل لجنة تضم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) على الإشراف على آلية تنفيذ الاتفاق.

وفي هذا السياق، طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم السبت، إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 يناير/كانون الثاني، الموعد النهائي المحدد لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار.

وينص اتفاق وقف اطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/يناير. ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

جريدة الرياض