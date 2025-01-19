أرقام مفزعة .. إعلان حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة

أعلنت سلطات الصحة في غزة، الأحد، حصيلة الضحايا في القطاع الفلسطيني، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وقالت سلطات الصحة في القطاع، إن 46913 فلسطينيا على الأقل قتلوا، وأصيب 110750.

وبعد 15 شهرا من حرب مدمرة، دخل صباح الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ، بتأخير حوالي 3 ساعات، بسبب تأخر حماس في تسليم قائمة بثلاث رهائن يفترض الإفراج عنهن خلال النهار.

وبعدما تأخرت حماس في تقديم قائمة الأسماء، وتأجيل وقف إطلاق النار الي كان مقررا في الساعة 8,30 صباحا بالتوقيت المحلي (6,30 بتوقيت غرينيتش)، شنت إسرائيل ضربات جديدة على القطاع أوقعت 8 قتلى، حسب الدفاع المدني.

وأعلنت حماس أن التأخير يعود لأسباب “تقنية وميدانية”، وفي وقت لاحق كشفت عن الأسماء الثلاثة للمختطفات، وهن رومي جونين (24 عاماً)، وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شطنبر خير (31 عاماً).

وتبع ذلك إعلان من مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

وقال البيان أيضُا إن إطلاق سراح الرهائن “سيتم اليوم الأحد بعد الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي”، كما أنه سيتم “إطلاق سراح 4 رهائن أحياء آخرين خلال 7 أيام”.

ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، إطلاق حماس سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين من بين 98 أحياء، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين ومرضى ومصابون.

فيما تفرج إسرائيل خلال نفس المرحلة عن حوالي ألفي سجين فلسطيني لديها، من بينهم 737 من الذكور والإناث والقصّر، بعضهم مدانين بتنفيذ هجمات مميتة ضد إسرائيليين.

كما تشمل 1167 فلسطينيا من غزة احتجزتهم إسرائيل، منذ بداية التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1210 أشخاص في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

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