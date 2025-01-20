إعلاميو بربر بالخرطوم يستنكرون العقوبات الأمريكية على القائد العام للقوات المسلحة

استنكرت رابطة إعلاميو بربر بالخرطوم القرار الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة.

واعتبرت الرابطة في بيان تحصلت عليه (سونا) القرار الجائر أنه محاولة يائسة لاستهداف الشعب السوداني الذي إصطف بكافة مكوناته خلف القائد العام للقوات المسلحة وهو يقود معركة الكرامة والتحرير من مليشيا الدعم السريع.

فيما يلي تورد (سونا) نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية نهر النيل

محلية بربر

رابطة اعلإميي بربر بالخرطوم

بيان صحفي

تستنكر رابطة اعلإميي بربر بالخرطوم

القرار الصادر من الخزانة الأمريكية الخاص بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن.

وتعتبر هذا القرار الجائر محاولة يائسة لاستهداف الشعب السوداني الذي إصطف بكافة مكوناته خلف القائد العام للقوات المسلحة وهو يقود معركة الكرامة والتحرير ضد تجمعات مرتزقة المليشيا المتمردة التي صور لها خيالها المريض الاستيلاء على السودانِ.

وتشير الرابطة إلي ان الغرض الخبيث من وراء هذا القرار في هذا التوقيت الدقيق هو محاولة إختراق الإلتفاف الشعبي غير المسبوق خلف قائد ورمز عزة وسيادة البلاد،

واننا فى الرابطة اذ نستنكر بشدة هذا القرار نرى فيه محاربة لآمال وتطلعات الشعب السوداني للعودة الي منازلهم المغتصبه من المليشا، ونحو سودان المستقبل المعافى من كل المشاكل التي أقعدته سابقا

وتعلن الرابطة وقفتها الثابتة الداعمة والمساندة للقوات المسلحة والقائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتدعو الشعب السوداني لتفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد. واننا في الرابطة نرفع شعار