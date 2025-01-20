مسيرة حاشدة لمؤسسة عتاب الثقافية ببورتسودان تنديداً بالعقوبات الأمريكية

نظّمت مؤسسة عتاب الثقافية يوم الأحد مسيرة حاشدة للتعبير عن رفضها للموقف الأمريكي الأخير وللعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وشهدت المسيرة مشاركة جماهيرية واسعة، حيث أكدت الحشود دعمها الكامل للقائد العام والقوات المسلحة، ومساندتها لتمكين الجيش من أداء واجبه في حماية سيادة الوطن.

ووصفت الدكتورة مشاعر البدوي، المدير العام للمؤسسة، العقوبات بأنها جائرة وجوفاء، مشيرة إلى أنها تستهدف المواطن السوداني في حقه الأساسي بالتعليم، الصحة، والحياة الكريمة.

سونا