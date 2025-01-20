رمضان 2025.. كل ما تود معرفته عن «حكيم الباشا»

يشارك الفنان مصطفى شعبان، في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥، بمسلسل «حكيم الباشا».

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، والذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة.

كما يلعب رياض الخولي دور عم حكيم الذي تورط في التنقيب عن الآثار، حيث تأخذ الأحداث منحى مثيرًا حين يكتشف حكيم خيانة من أحد المقربين له، الذي يُبلغ عنه الشرطة مما يؤدي إلى تورط عم حكيم في مشكلات كبيرة.

ويضم مسلسل حكيم الباشافي بطولته كوكبة من نجوم الفن المصري، أبرزهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، رياض الخولي، محمد نجاتي، سلوى عثمان، والسورية يارا قاسم، المسلسل من تأليف محمد شواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

بوابة الأهرام