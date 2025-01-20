ياسمين عبدالعزيز تكشف عن صور نادرة جمعتها بوالدها الراحل

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها عددًا من الصور النادرة لوالدها الراحل محمد عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام».

ظهرت ياسمين في الصور وهي طفلة رضيعة برفقة والديها، مما أثار مشاعر الحزن لدى متابعيها الذين عبروا عن تعاطفهم ومواساتهم لها.

كانت أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلغاء عزاء والدها الراحل محمد عبدالعزيز، الذي كان من المقرر إقامته يوم الإثنين الموافق 20 يناير الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأوضحت ياسمين أنها ستكتفي بتلقي العزاء في والدها عند المقابر.

بوابة الأهرام