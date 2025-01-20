وزير البنى التحتية بنهرالنيل يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء شركة مصفاة السودان للذهب بعطبرة

شهد المهندس سمير سعيد عبدالله وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهرالنيل مراسم توقيع عقد إنشاء شركة مصفاة السودان للذهب بين إدارة الشركة ممثلة في المهندس عبدالحبيب أبوالقاسم مدير الشركة، وشركة أركال المنفذ للمشروع برئاسة ممثل الشركة المهندس مصعب عبدالعال.