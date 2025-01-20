شاهد بالفيديو.. “علقة” ساخنة لمستشار “حميدتي” على إحدى القنوات المصرية بعد اتهامه مصر بالتدخل في الحرب وساخرون: (في زول عاقل ممكن يعادي المصريين والشايقية؟)

وضع أحد مستشاري قائد قوات الدعم السريع, نفسه أمام مرمى نيران الإعلام المصري, وذلك عندما حل ضيفاً على إحدى القنوات المصرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اتهم عمران عبد الله, مستشار “حميدتي”, مصر بالتدخل في الحرب والتحالف مع الجيش السوداني.

كما أكد أنهم ألقوا القبض على مرتزقة “مصريين”, كانوا يقاتلون بجانب القوات المسلحة السودانية, وهو ما أثار غضب المذيع وضيفه الثاني.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رد المحلل السياسي المصري محمود عطية, على ادعاءات مستشار حميدتي, وطالبه بعدم التحدث باسم الشعب السوداني, لأنهم مليشيات تنهب وتغتصب وترتكب الجرائم في حق المدنيين.

كما حذر المحلل السياسي المصري, قوات الدعم السريع, من خطورة الدخول في تحدي مع الجيش المصري, المعروف بقوته.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, وصف الحوار بالعلقة الساخنة لمستشار حميدتي.

وجاءت التعليقات مشيدة بردود المحلل السياسي, ومذيع القناة, وكتب أحد المعلقين ساخراً: (في زول عاقل ممكن يعادي المصريين والشايقية؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين