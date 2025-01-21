أمير عموم قبائل دار حمر يدين قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس مجلس السيادة

أدان أمير عموم قبائل دار حمر الأمير عبدالقادر منعم منصور، القرارات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ووصف القرارات بأنها تعدٍّي صارخ على سيادة السودان وتدخل غير مقبول في شؤونه الداخلية، الأمر الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية المتفق عليها.

وأكد أن الشعب السوداني يزداد التفافًا يومًا بعد يوم حول قيادته الرشيدة وسلطته الشرعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات العقيمة لن تزيد السودانيين إلا عزيمةً وثباتًا في مواصلة معركة الكرامة، وتمسكهم بدينهم ولغتهم ووطنهم بأرضه وجغرافيته المعروفة.

وشدد الأمير عبدالقادر على أن السودان دولة ذات سيادة يجب أن تُعامل باحترام وأدب، بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية. كما دعا إلى وحدة الصف الوطني وعدم الانجرار خلف القرارات الكيدية.

وفي ختام تصريحاته هنأ رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومساعده الفريق ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر، ووزير الدفاع وومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة، وقادة الجيش بالانتصارات العظيمة التي تحققت في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، والتقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة والقوات المساندة من المستنفرين والمقاومة الشعبية في ولاية الخرطوم.