عايزة تقنعينا بالعافية.. إعلامية تهاجم نادية الجندي بسبب إطلالتها في JOY AWARDS – صورة

وجهت الإعلامية سارة نخلة انتقادًا حادًا لـ الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، بعدما نشرت الأخيرة تفاصيل عن سعر فستان ارتدته في حفل JOY AWARDS الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من نجوم الوطن العربي والعالم.

وكتبت سارة نخلة: “الريد كاربت ليها أصول وإتيكيت بالظبط زي إتيكيت الأكل والضيافة حضرتك ظهرتي بفستان بعض الناس شافوه غير لائق لا على سنك ولا على جسمك، وانتي حرة طبعًا ودي حرية شخصية، بس ما تطلعيش تحطيلنا إن تمن الفستان دا آلاف الجنيهات عشان تقنعينا إنه حلو. ما هو في ناس بتلبس بألف جنيه وتكسر الدنيا عادي، مش عشان هو غالي يبقى نقتنع إنه حلو”.

وأضافت:”أنا ضد التنمر على شكل أو جسم أي حد، وعشان كده التزمت الصمت بس إنك عايزة تقنعينا بالعافية، لا كده كتير أوي. ومش مضحكني غير اللي بيطبل ويقول إنه حلو أوي.. احترمي جمهورك وسنك”.

وكانت أثارت إطلالة الفنانة نادية الجندي في حفل جوائز awards Joy جدلًا واسعًا، وتعرضت للانتقادات حيث ظهرت بفستان مكشوف البطن، وقد اعتبر البعض أن هذه الإطلالة لا تتناسب مع عمرها، والبعض الآخر رأى أنها غير ملائمة.

صدى البلد