كاسيو سيزار على أعتاب الهلال.. صحيفة برتغالية توضح تفاصيل الصفقة المُرتقبة

ذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية الشهيرة تفاصيل الانتقال المرتقب للاعب البرازيلي الشاب كايو سيزار من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت الصحيفة أن سيزار توجه مؤخرًا إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء الفحص الطبي، تمهيدًا لتوقيع عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ونصف مع الهلال، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين يورو.

وأوضحت “ريكورد” أن فيتوريا غيماريش كان قد فعل بند شراء اللاعب المُعار في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث دفع 1.5 مليون يورو لفريق كوريتيبا البرازيلي. وأضافت أن غيماريش يمتلك الآن 60% من عقد اللاعب، بينما تعود النسبة المتبقية (40%) إلى نادي كوريتيبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيزار سيكون ثاني لاعب شاب تحت 21 عامًا ينضم إلى الهلال بعد البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

ويبلغ كايو سيزار من العمر 20 عامًا، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي كوريتيبا البرازيلي، حيث تدرج في الفئات السنية وصولاً إلى الفريق الأول في عام 2023. وفي يناير 2024، أُعير إلى فيتوريا غيماريش، الذي قرر لاحقًا شراء عقده بشكل نهائي.

وخاض سيزار 47 مباراة مع فيتوريا غيماريش في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة. وتبلغ القيمة السوقية الحالية للجناح الأيمن 3 ملايين يورو، وفقًا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

جريدة الرياض