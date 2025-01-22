هذا ما قاله بيومي فؤاد عن الجمهور السعودي وأحدث ضجة

أثناء حضوره حفل افتتاح مهرجان JOY AWARDS في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كشف الفنان بيومي فؤاد عن أمنية يتمنى أن تتحقق في الفترة المقبلة، وتحدث أيضًا عن رأيه في الجمهور السعودي.

قال بيومي: “الجمهور السعودي يفهم الضحك بشكل جيد جدًا، وكأنني في مصر، فهمهم لجميع الإفيهات الخاصة بنا عميق جدًا، وفي كل عرض مسرحي لا أرغب في أن ينتهي”، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب عفويته وتلقائيته في التعبير عن حبه للجمهور العربي.

وأضاف: “لا يمكنني زيارة السعودية دون أن أتناول الكبسة، وأحب المدينة المنورة وأتمنى أن أعيش فيها لبقية حياتي بسبب الروحانيات العظيمة التي تتمتع بها”.

كما أشار فؤاد إلى أنه لم يرشح أي شخص في جوائز حفل “جوي أوورد” ولم يصوت لأي فنان، وتمنى التوفيق للجميع.

ويشارك في النسخة الخامسة من الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي، وكذلك عدد من الصحفيين والإعلاميين العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة.

ومن المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

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