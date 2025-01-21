الفاشر..

التقرير اليومي: مراسل حربي اسيا خليفة قبلة..

بسم الله الرحمن الرحيم

الأثنين الموافق 20/يناير 2025

الساده متابعي أخبار الفاشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم اليوم الأثنين الموافق 20 يناير 2025 من الفاشر اداب العاصي الفاشر شنب الأسد المدينة العصية بجيشها وشعبها

ونود أن نوضح لكل المتابعين نشرت أبواق المليشيا الماجوره خبرين في لحظة واحدة الأول أعطاء كل القوات بالفاشر مهلة (48) وأربعين ساعة لتسليم السلاح والخروج من الفاشر

والخبر الثاني:/

عن قوات من المشتركة إستسلمت بقوة قوامها (130) فرد وسبعة مركبة قتالية بمحور أبو شوك ونيفاشا شمال غرب الفرقة السادسة مساة الفاشر مع انه لاعلاقة الفرقة السادسة مشاه علاقة بتلك المواقع التي ذكرت..

نفي وتوضيح

نطمئن كل مواطنينا داخل وخارج السودان ومواطني مدينة الفاشر علي وجه الخصوص هذا الخبر عار من الصحة المليشيا ليست لها القدرة على مواراة جثامين هلكاها المتعفنة المتحللة في جنوب وشرق وشمال مدينة الفاشر كيف لها أن تعطي مهلة (48) وأربعين ساعة لخروج جيش جرار من القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والشرطة والأمن والمقاومة الشعبية والمستنفرين من المدينة ، الفاشر تحرسها قلوب الرجال قبل السلاح أين الشجاعة التي تعطي هذه المهلة فنحن أبطال الفاشر بكل قواتنا النظامية والمشتركة والقوات المساندة بملء الفم وبكل شجاعة أعطيناهم (96) ساعة إضافية ليستعيدوا قواهم لملاقاتنا نهارا جهارا وقتها الميدان سيد الموقف دون مناشير كاذبة

الخبر الثاني/ عن إستسلام قوة من المشتركة قوامها (139) عنصر بسبعة مركبات قتاليه وانهم استجابوا لنداء المليشيا عندنا سؤال اذا كانت هنالك مليشيا تستجيب لها المشتركة لماذا تخوض معهم معارك بكل محاور الفاشر وتكبدهم خسائر كبيرة في العتاد وتنتصر عليهم إنتصارا كاساً (100٪) في (170) معركة ضروس وخاصه معركة أمس الأحد (19) يناير بمحور الصحراء

ولماذا إستغلت المليشيا هذه الصوره بدون أن تستفسر عن أسماء هؤلاء الجنرالات. الحقيقة قبل أن تستعيروا وتستخدموا أسماء مزيفة ليست لها علاقة بهذه الصوره التي ألتقطت في يوم فك حياد القوه المشتركة لحركات الكفاح المسلح ونزولها أرض الميدان و هذه الأسود الكواسر الأن موجودة بيننا بعزة وشموخ ونقول للمليشيا أين فيديوهات إفاداة هؤلاء الجنرالات والذي يؤكد إستسلامهم وإنضمامهم لصفوفكم؟ ليست هنالك روابط تجمعكم حتي في السلم أسألوا عنهم المارشال مني أركو مناوي والناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح تجدون زبدة الكلام وردود كافية

نؤكد لكل متابعينا جاءت هذه الشائعات المغرضة نتيجة للهزائم النكراء التي تجرعتها المليشيا خلال شهر يناير 2025 والتي تلقتها من المشتركة في محور الصحراء ومحور الزرق والمحور الجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر ويريدون أن يرفعوا من معنويات عناصرهم الذين فقدوا الأمل وأصبحوا يجهرون بأسرارهم في كل مواقع التواصل هذه الشائعات هي واحدة من الإعتراف بالهزيمة وأبطال الفاشر لن يتراجعوا عن مبادئهم والغيرة علي أرض المحمل والقران فاشر السلطان

إيضا تريد المليشيا ترهيب و زعزعت المواطنين عن طريق الحرب النفسية ولكن مواطن الفاشر أصبح واعياً ومدركاً لألاعيب المليشيا ، ونشدد علي مواطنينا عدم الإلتفات للشائعات..

*أخيرا قواتنا متماسكة بقوة وعزيمة وبإن الله لن تهزم هذا مالزم توضيحه ولن يؤتي السودان من فاشر السلطان جيش واحد شعب واحد خلف الفريق أول ركن البرهان وما النصر إلا من عند الله..