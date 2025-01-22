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الخارجية السودانية: المليشيا بعد أن عجزت عن مواجهة الجيش والقوات المساندة له لجأت إلى استهداف محطات الكهرباء والمياه
قالت وزارة الخارجية السودانية إن المليشيا بعد أن عجزت عن مواجهة الجيش والقوات المساندة له لجأت إلى استهداف محطات الكهرباء والمياه والمستشفيات والقرى النائية ومعسكرات النازحين وقوافل المسافرين المدنيين
– هجمات المليشيا تهدف إلى قطع إمدادات الكهرباء عن كل الولايات الآمنة والتعطيل المتعمد للمستشفيات والمخابز وإنتاج الغذاء ووقف الأنشطة الخدمية والتجارية
– هذه الجرائم تجسد إصرار المليشيا على إلحاق الأذى بأكبر عدد من السودانيين وتعميق وتطويل معاناتهم وهذا جزء من استراتيجية الإبادة الجماعية التي تنتهجها
– حكومة السودان تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالإدانة الواضحة والقوية لهذه الجرائم التي تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة وقرارات مجلس الأمن، واتخاذ إجراءات فاعلة ضد المليشيا الإرهابية لردعها عن مسلكها الإجرامي.
الجزيرة – السودان