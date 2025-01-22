بنما تتقدم بشكوى لـلأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب

قدمت الحكومة البنمية شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجًا على تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيطرة على قناة بنما. كما أعلنت عن فتح تحقيق في أنشطة شركة مرتبطة بهونغ كونغ تُدير ميناءين رئيسيين على هذا الممر المائي الحيوي.

وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استندت الحكومة البنمية إلى ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على منع أي عضو من “التهديد باستخدام القوة أو استخدامها” ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.

ودعت الرسالة، التي وزعت على وسائل الإعلام، الأمين العام إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون أن تطلب عقد اجتماع خاص بهذا الشأن.

وفي خطاب تنصيبه رئيسًا، جدد ترامب اتهاماته بأن الصين تُحكم قبضتها على قناة بنما من خلال نفوذها المتزايد في المنطقة، معتبرًا أن الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين، بل لدولة بنما، مؤكدا عزمه على استعادتها.

بوابة روز اليوسف