أنغام: بعيش كل أغنية وكنت خايفة من “اسكت”

صرّحت الفنانة أنغام بأن تجربتها مع أغنية “خليك معاها” كانت تجربة استثنائية، حيث عبّرت الأغنية عن مشاعر عميقة تركت أثرًا قويًا في جمهورها، خاصة العبارة الشهيرة “أنا مش هحارب على باب موارب”. ووصفت أنغام الأغنية بأنها جريئة ومتميزة، مشيدة بعبقرية كلمات الشاعر أكرم حسني وجرأته في الكتابة.

وأوضحت أنغام خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، قائلة: “أكرم حسني يتمتع بجرأة نادرة في الكتابة، وأنا أعتبر نفسي جريئة لأنني وافقت على غناء كلماته. لقد أثبت أنه مفاجأة كبيرة كشاعر.”

وتطرقت إلى علاقتها بالأغاني التي تؤديها، مشيرة إلى أنها تتقمص كل أغنية وكأنها جزء من حياتها الشخصية. وقالت: “أنا أعيش كل أغنية وكأنها قصتي. الأغنية بالنسبة لي ليست مجرد كلمات وألحان، بل علاقة شخصية، كما يتقمص الممثل دوره بالكامل.”

أما عن أغنية “إسكت”، كشفت أنغام أنها شعرت بالخوف عند اختيارها، قائلة: “بصراحة، كنت مترددة جدًا بشأن الأغنية لأنها تحتوي على مفردات غير مألوفة بالنسبة لي. لكن أصدقائي نصحوني بالمغامرة، وبالفعل استمعت لنصيحتهم وأحببتها.”

حول استشارة الآخرين في اختيار الأغاني، قالت أنغام: “أحيانًا باخد رأي أصحابي وبجرب الأغاني مع الناس اللي حواليا. لكن في بعض الأحيان، بقرر ما أسمّعش الأغنية لحد غير بعد ما أدخل الاستوديو وأسجلها، لأنني بخاف حد يشككني فيها أو يثنيني عن تقديمها. لذلك، بقرر أحيانًا أن أكمل الأغنية بناءً على إحساسي الشخصي فقط.”

بوابة روز اليوسف