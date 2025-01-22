بحبك ودايبة انا فيك.. تامر حسني يكشف كواليس الاستعراض مع نيللي كريم في جوي أوورد – فيديو

كشف المطرب تامر حسني كواليس الاستعراض الذي قدمه رفقة الممثلة نيللي كريم شهد حفل جوائز صناع الترفيه “جوي أوورد” في دورته الخامسة، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وقال تامر حسني: “الحكاية من أولها.. جاتلي مكالمه مهمة جداً نصها كالآتي… احنا بندعوك من مصر عشان تشارك بالغناء في إحياء جوي أوورد ٢٠٢٥ مع أحد الرموز الفنية العالمية.. هانز زيمر وأندريا بوتشيلي وكريستينا أغيليرا ومش بس كده لا ده إحنا عايزينك تعمل عرض مميز و تشرفنا”.

وأضاف تامر حسني: “الحمد لله كنت قد المسؤولية وشكرا للنجمة الجميلة نيللي كريم للمشاركة العسل دي، مش جديد عليكي يا نيللي إبداعك في كل شيء شكراً للموسيقار المبدع جان ماري رياشي بشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ إنه شافني من مصر ضمن هؤلاء الفنانين وسعيد بتقديمي شكلا و مضموناً بهذا الشكل وبهذه الكلمات”.

وبالعودة إلى الاستعراض، فقد أطل حسني بشكل مفاجئ وهو يطير في الهواء فوق المسرح، وقدم أغنية “يا بنت الإيه” مع نيللي كريم التي شاركته الغناء ووقفت نيللي على المسرح وسط الفرقة الراقصة.

بوابة ورز اليوسف