تفاصيل زواج نسرين طافش.. من شهر العسل إلى جوي أوورد

فاجأت الممثلة السورية نسرين طافش جمهورها بإعلان خبر زواجها خلال حضورها حفل جوي أووردز الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وخلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، كشفت نسرين أنها تزوجت من رجل أعمال مصري بعيد عن الوسط الفني، موضحة أنها جاءت إلى الحفل مباشرة من شهر العسل.

يُذكر أن نسرين كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها السابق الدكتور شريف شرقاوي في يوليو 2023 للمرة الثانية. وصرّحت عبر حسابها على “إنستجرام” آنذاك: “تم الطلاق رسميًا بكل هدوء وسلام، وأرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

بوابة روز اليوسف