بأوامر من ترامب.. لا “أماكن محمية” في المداهمات ضد المهاجرين

أعطت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ مداهمات ضد المهاجرين غير الشرعيين في أماكن كانت تعتبر في السابق “محمية” مثل المدارس والكنائس والمستشفيات، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وبذلك، ألغت وزارة الأمن الداخلي توجيهات إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي وجهت سلطات الهجرة إلى تجنب في هذه المواقع أو بالقرب منها.

وتقول الحكومة إن القرار يمنح وكلاء الهجرة سلطة تنفيذ القانون والقبض على “المجرمين الأجانب”، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان.

ودون الإشارة إلى حالات محددة، قال البيان إن هناك “مجرمين يختبئون في المدارس والكنائس” في الولايات المتحدة للتهرب من الاعتقال.

جاء القرار بعد تولي ترامب منصبه وتأكيده أنه سيفي بوعده الانتخابي بتنفيذ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت إدارة بايدن قد أصدرت التوجيه الملغي في عام 2021، وحظرت على وكلاء الهجرة تنفيذ اعتقالات أو مداهمات في بعض المواقع.

وتضمنت “المواقع المحمية” المراكز التعليمية والصحية وأماكن العبادة وملاجئ ضحايا العنف الأسري والجنازات ومراكز الإغاثة من الكوارث.

وكان الهدف من وراء هذا الإجراء، وفقًا لمذكرة عام 2021، هو إزالة مخاوف الأجانب من الحضور إلى الأماكن التي يتم فيها تقديم الخدمات الأساسية.

إرم