100 ألف درهم خسارة مالك مطعم بسبب «شوربة بحرية»

حجزت محكمة استئناف رأس الخيمة قضية «أغذية فاسدة» للبت فيها يوم 28 من يناير الجاري، فيما قضت المحكمة الابتدائية (جُنح) بتغريم المتهم الأول في القضية 100 ألف درهم، وتغريم المتهم الثاني 5 آلاف درهم.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمَين، وهما مالك المطعم وأحد العاملين فيه، تُهمة تداول مواد غذائية ضارة بالصحة، وحساء مأكولات بحرية فاسد، لاحتوائه على أحد أنواع الحشرات، وتهمة ارتكابهما عمداً، فعلاً من شأنه تعريض صحة المجني عليها للخطر، عبر تداول أغذية ضارة بصحة الإنسان.

وتعود وقائع الدعوى إلى حضور الشاكية إلى أحد المطاعم، رفقة زوجها، حيث طلبت حساءً من المأكولات البحرية، ولكنها لاحظت وجود «حشرة» بداخله، لتُبادر إلى تصوير «فيديو» مدته 12 ثانية، يصور وجود الحشرة على جانب الطبق، وبادرت بإبلاغ البلدية والشرطة.

ورأت المحكمة الابتدائية صحة ارتكاب المتهمَين للواقعة، استناداً إلى شهادة الشاكية، وشهادة زوجها، وما ثبت بتفريغ النيابة العامة للفيديو، الُمقدم من الشاكية، وشهادة مدير قسم الرقابة الغذائية، إثر الانتقال للمنشأة، للتحقق من الشكوى، حيث تبين وجود مخالفات عدة داخل المطبخ، شملت وجود ذباب منزلي بكثرة، ووجود فتحات وشقوق في الأرضيات والجدران وأماكن تصريف المياه، وعدم التزام العاملين باشتراطات النظافة الشخصية، وعدم مُطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية.وأنكر المتهمان ما نُسب إليهما من اتهام، فيما صممت النيابة العامة على تطبيق مواد الاتهام، الواردة بأمر الإحالة.

جريدة الخليج