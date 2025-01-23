رمضان 2025.. إيمان يوسف تكشف تفاصيل مسلسل “الغاوي” مع أحمد مكي

كشفت الممثلة إيمان يوسف عن انضمامها لفريق مسلسل أحمد مكي في رمضان 2025 “الغاوي، الذي انطلق تصويره منذ فترة.

وقالت إيمان يوسف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها انضمت إلى فريق الغاوي، وتقوم بدور وفاء التي تساعد أحمد مكي والعصابة على تحقيق أهدافهم.

ووصفت إيمان يوسف مسلسل الغاوي بأنه عمل تشويقي في إطار شعبي، من إخراج ماندو العدل.

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل «الغاوي» شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس» ويتعرض لظلم شديد ويتحول إلى بطل شعبي، ومع مرور الوقت يصبح قدوة، وذلك في إطار اجتماعي شعبي، وتجمعه الأحداث مع الفنانة عائشة بن أحمد وتجمعهما قصة حب، ومسلسل الغاوي يبتعد به أحمد مكي عن الكوميديا التي يقدمها منذ عدة سنوات من خلال مسلسل الكبير أوي.

وأعلن برنامج ET بالعربي، أن كزبرة تعاقد على المشاركة في مسلسل “الغاوي” بجانب أحمد مكي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده، خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل “الغاوي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد كمال، أحمد بدير، ولاء الشريف.

صدى البلد