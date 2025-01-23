ريال مدريد يمطر شباك سالزبورج بخماسية

حقق ريال مدريد انتصارا كاسحا بنتيجة (5-1) على حساب ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل لريال مدريد كل من رودريجو “هدفين” وفينيسيوس جونيور “هدفين” وكيليان مبابي بالدقائق (23، 34، 48، 55، و77)، فيما أحرز مادس بيدستروب هدف سالزبورج الوحيد في الدقيقة 85.بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورج عند 3 نقاط في المركز ال34.

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