مبلغ مالي ضخم يعرقل انفصال نيمار عن الهلال

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يخوض مفاوضات للرحيل عن نادي الهلال السعودي، إلا أن الجوانب المالية تمثل العقبة الرئيسية في عملية الانفصال بين الطرفين، وفقاً لما كشفه مصدر داخل النادي لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتحدث للإعلام، أن “نيمار يجري مفاوضات مع الهلال لإنهاء عقده قبل موعد انتهائه في يونيو المقبل”. وأشار إلى أن “النادي لا يمانع في رحيله، ولكن التفاصيل المالية تعرقل التوصل إلى اتفاق”، لافتاً إلى أن “نيمار يطالب بمبلغ كبير من مستحقاته”، دون تحديد القيمة.

وكانت صحيفة “جلوبو” البرازيلية قد أفادت بأن نيمار يطالب بمبلغ 65 مليون دولار مقابل مغادرة الهلال والانتقال إلى نادي سانتوس البرازيلي.

انضم نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل وأغلى لاعب في العالم، إلى الهلال في أغسطس 2023 قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة لمدة موسمين، بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، مع راتب ضخم بنفس القيمة.

ومع ذلك، لم يشارك نيمار سوى في 7 مباريات فقط مع الهلال، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع ثلاثة أهداف، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة مع منتخب بلاده أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2023.

جريدة المدينة