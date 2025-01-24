راندا البحيري تصعّد أزمتها مع طليقها

نشرت الفنانة راندا البحيري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن تصعيد أزمتها مع طليقها الإعلامي سعيد جميل. وأوضحت أنها تقدمت بشكويين رسميتين ضده، مطالبةً بوقف برنامجه المذاع على قناة “القاهرة والناس”.

وأشارت البحيري في بيانها إلى الخطوات القانونية التي اتخذها محاميها، المستشار علاء قطب، حيث تقدّم بشكويين إلى نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام، طالبًا إيقاف عرض برنامجي سعيد جميل أو تعديل محتواهما.

وقالت راندا في بيانها: “قام مكتب المستشار علاء قطب بتقديم شكويين رسميتين؛ الأولى إلى نقابة الإعلاميين، والثانية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد المذيع سعيد جميل، مطالبًا بوقف برنامجيه على قناة ‘القاهرة والناس’ أو تعديل محتواهما بما يتناسب مع المعايير المهنية”.

وأوضحت أن السبب وراء الشكوى يعود إلى الأذى النفسي الذي يعاني منه نجلها، مشيرةً إلى أنه يشعر بالألم لرؤية والده يقدم النصائح للجمهور بينما يهمله تمامًا. كما أكدت أن طليقها استغل كونه أبًا لإصدار قرار بمنع سفر نجلها، مما أثر سلبًا على مستقبله الدراسي، حيث قالت: “ابني يتلقى جزءًا من منهجه الدراسي في إحدى الدول العربية وفقًا لبروتوكول مع مدرسته، لكن منع السفر تسبب في تعطل مسيرته التعليمية”.

واختتمت راندا منشورها بتوجيه الشكر لمحاميها على جهوده القانونية، مشيرةً إلى أنها تقدمت سابقًا ببلاغ رسمي ضد طليقها، تتهمه فيه بتزوير مستند رسمي بهدف الإضرار بمصالحها.

وأوضحت راندا في بلاغها المقدَّم الى نيابة وسط القاهرة، أن طليقها زوّر وثيقة مهمة كان الغرض منها تشويه سمعتها والإضرار بحقوقها القانونية، ووصفت هذا التصرف بغير المقبول، مشيرةً الى أنه دفعها الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوقها وعدم السماح بالمساس بها.

وصرّحت راندا البحيري بأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية، وعلى استعداد كامل لمتابعة القضية أمام القضاء المصري بكل حزم. وأضافت أنها تؤمن بالقانون وبضرورة محاسبة أي شخص يُضر بالآخرين، أو يسعى للتلاعب بالحقائق لتحقيق مصلحة شخصية.

مجلة لها